01 Temmuz 2019 18:30
Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor: Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapılacak ve benzinin litre fiyatı ortalama 7 lira 15 kuruş olacak.
Fotoğraf: Pixabay
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek. (AA)
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