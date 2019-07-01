01 Temmuz 2019 16:50

Potasyum permanganatla ağaran kot değil işçilerin hayatı

Kot ağartma işlemi için slikozise neden olan kumlama yöntemi yerine kullanılan potasyum permanganat da işçileri hasta ediyor. Bu kimyasalla çalışan işçiler, cilt ve solunum yolları sorunları yaşıyor.

Potasyum permanganatla ağaran kot değil işçilerin hayatı

Fotoğraf: Pixabay

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    Kot beyazlatma için yapılan kumlama işleminin slikozise neden olduğu ortaya çıkınca yeni bir yöntem gündeme geldi. Kotlar potasyum permanganatla ağartılmaya başlanırken bu yeni yöntemin de işçileri hasta ettiği raporlandı.

    HAFTADA 72 SAAT ÇALIŞIP ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLİYORLAR

    Temiz Giysi Kampanyası tarafından yayınlanan rapora göre kot ağartma işinde çalışan işçilerin çoğu standart olarak günde 12 saat ve haftada 6 gün çalışıyor. Oysa çalışma yasalarına göre haftalık çalışma saati 45. Ek sürelere fazla mesai ücreti ödenmesi gerekiyor. Ancak raporda yer alan atölyelerin çoğu, asgari ücreti ancak haftalık 72 saatlik çalışma sonunda veriyor.

    CİLT PROBLEMLERİ BİRİNCİ SIRADA

    İşçilerin aktardığı rahatsızlıkların başında cilt problemleri geliyor. Maske, gözlük ve koruyucu eldiven kullanmadan kotlara uygulanan potasyum permanganat ve potasyum permanganatı çıkarmak için kullanılan sülfit kimyasallar, hemen tüm işçilerin cildinde tahrişe sebep oluyor. Ayrıca işçiler çoğunlukla solunum yollarıyla ilgili problem yaşıyor. İşyerlerinin potasyum permanganatı temizlemek için işçilere başka bir opsiyon bırakmamış olması da dikkat çekiyor.

    Çalıştıkları yerde düzenli sağlık kontrolü yapılmayan işçiler, rahatsızlandıkları takdirde hastaneye gitmelerinin zor olduğunu söylüyor. İşyerinde hekim bulunan işçiler ise hekimin belirli bir duruma kadar müdahale edebildiğini ve hastaneye gitmelerini söylediğini ancak herhangi bir sevk veya randevu işlemiyle gitmedikleri için hastanelerde zorluk çektiklerini belirtiyor.

    YASAL MEVZUAT GEREKLİ

    Temiz Giysi Kampanyasından yapılan açıklamada potasyum permanganat konusunda yasal mevzuatın gerekliliğine dikkat çekildi. Potasyum permanganata maruz kalan, düzenli olarak potasyum permanganat partiküllerini solumak zorunda kalan, teni potasyum permanganata ve onu çıkartmak için kullanılan sülfite maruz kalan işçilerin sağlık ve yaşam problemleri yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, “Yapılan araştırmanın ve hazırlanan bu raporun tıp profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek bir araştırmayla ve kot ağartma çalışanlarının çalışma şartlarını düzenleyen bir mevzuatla genişletilmesi gereklidir. Aynı zamanda denetimin oldukça eksik olduğu bu sektörde hazırlanacak mevzuatın uygulanıp uygulanmadığının daha sıkı bir biçimde denetlenmesi gereklidir” dendi.

    POTASYUM PERMANGANAT NASIL KULLANILIYOR?

    Kotun rengini açacak miktarda potasyum permanganat, gramajı ve yoğunluğu belirlenerek karışım hazırlanıyor. Suyla seyreltilen potasyum permanganat kimyasalı, kırmızı renkli ve yoğun bir kıvam aldıktan sonra markanın talep ettiği biçimde bölgesel beyazlık vermek üzere uygulanıyor. Potasyum permanganatın uygulandığı kotlarda etkili olması için öncelikle zımparayla aşındırılması ve uygulanan kimyasalın rahatlıkla kot kumaşının içine yedirilmesi gerekiyor. Tüm gün boyunca kapalı alanlarda kot zımparalayan işçiler, havada asılı kalan iplik parçalarını soluyarak “bissinozis” hastalığına yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bissinozis; pamuk, keten ve kenevir gibi bitkisel kaynaklı tozları solumanın yarattığı mesleki bir akciğer hastalığı. Çırçır işçilerinde sıklıkla rastlanan bu hastalığa halk arasında “pamukçuk” da deniyor. Tıpkı silikozis hastalığının aslında madenci hastalığı olarak bilinip tekstilde ilk kez görülmesi kot ağartma işleminde rastlanması gibi bissinozis de çırçır işçileri haricinde ilk kez potasyum permanganat uygulamarının ön çalışması olarak kot zımparalayan işçilerde görülebiliyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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