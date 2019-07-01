Bölge Baroları: Barışı denemenin tam zamanı

Bölgedeki 14 Baro bir araya gelerek Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve sosyal duruma dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye’nin ekonomik ve siyasal açıdan ciddi bir krizin içinde olduğu ifade edilerek, politik aktörlerin de kutuplaştırıcı dil ve nefret dilinden vazgeçip herkesi kucaklayan bir dil kullanması gerektiği ifade edildi.

Yazılı açıklamada Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumda Kürt Meselesi’nin barışçıl çözümü noktasında bir politikaya ihtiyacı olduğu belirtilerek “Tüm aktörlerin ‘çözüm süreci’ olarak adlandırılan ve 2013-2015 yılları arasında süren çatışmasızlık ve müzekkere sürecinde önemli bir deneyim ve birikimi olmuştur. Ayrım yapmaksızın ve kimseyi suçlamaksızın bu sürecin iyi yönetilmediğini kabul ediyoruz. Ama aynı zamanda bu sürecin yeterince değerlendirilmediği ve kıymetinin bilinmediği yönündeki eleştirilere de katılıyoruz. Bizler bütün eksikliklerine rağmen bu sürecin çok kıymetli olduğunu, çatışma çözümü konusunda önemli deneyimler ve birikimler sağladığını düşünüyoruz. Dolaysıyla bir kez daha barışı denemenin tüm halklarımızın yararına olduğunu ve çözümün tam zamanı olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Ülke demokrasisinin itibar kaybına uğradığının belirtildiği yazılı açıklamada demokrasi ve İnsan hakları noktasında etkili adımların atılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada yeni anayasa sürecinde katkıda bulun-mak istedikleri de belirtildi. (Dersim/EVRENSEL)