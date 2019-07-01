Aldıkları maaşla geçinemeyen emekliler: Yaşayan ölüleriz

Aldıkları maaşla ailelerinin geçimini sağlayamayan emekliler, “Biz emekliler yaşayan ölüleriz. Çünkü emekli maaşıyla yaşayamıyoruz. Aylık elektrik, su ve ev kirasını hesapladığımızda gerçekten ölü olduğumuzu fark ediyoruz” diyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2018 yılı nisan ayı verilerine göre, Türkiye’de 12 milyon 324 bin 186 emekli bulunuyor. “Verilen 2 bin TL maaş ile bu krizde kim geçimini sağlayabilir?” diye soruyor.

"EMEKLİ MAAŞIYLA 6 NÜFUSUN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK ZOR"

TEKEL’den 21 yıl önce emekli olan Abdulrahman Akşak, “Devlet çalıştığım TEKEL binasını kapatmadan önce beni istifa etmeye zorladı, o dönemlerde sıkıntılı günler geçirdim. Kendi imkanlarımla sigortamı-primlerimi ödedim. 1998 yılında emekli oldum. Ailemin ihtiyaçlarını, geçimini emekli maaşıyla karşılıyorum. Fakat emekli maaşıyla 6 nüfuslu bir ailenin geçimini sağlamak çok zor” dedi.

"KİMİN YANINA GİTSEN BU SIKINTIDAN YAKINIYOR"

Köy Hizmetleri Müdürlüğünde 25 yıl çalışan ve ailesinin geçimini emekli maaşıyla sağlayan 65 yaşındaki Abdullah Çelik ise, her şeyin çok pahalı olduğunu söyleyerek, yalnızca kendisinin değil herkesin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti. Çelik, şunları kaydetti: “Aylık 2 bin 500 TL alıyorum, fakat ailemin geçimini sağlayamıyorum. Her şey çok pahalı. 3 evli çocuğumun dışında yanımda 8 çocuğum var, hepsinin geçimini emekli maaşımla sağlamaya çalışıyorum. Ama ne kadar bakabiliyorum? Emekli maaşım yetmiyor. İlk defa böylesi pahalılıkla karşı karşıya kaldım. Bu duruma yalnızca ben sitem etmiyorum, kimin yanına gitsen bu sıkıntılardan yakınıyor. Bakın bakalım kim istediği gibi yemek yiyebiliyor? Ya da kim evine istediği şeyi götürüyor? İş desen o da yok, anlayacağınız zor durumdayız.”

“EMEKLİ MAAŞIYLA YAŞANMIYOR”

Türkiye’de emekli maaşıyla geçinenleri “ölü emekli” olarak tanımlayan Bağ-Kur emeklisi Recep Şeker, 2 bin TL emekli maaşıyla hangi ailenin ihtiyacını karşılayabileceğini sordu. Şeker, “Kirada oturuyorum fakat kiramı ödeyemiyorum. Biz emekliler yaşayan ölüleriz. Çünkü yaşayamıyoruz emekli maaşıyla. Aylık elektrik, su ve ev kirasını hesapladığımızda gerçekten ölü olduğumuzu fark ediyorum. Enflasyon almış başını gidiyor. Devletin, hükümetin yanlış politikasından dolayı her şeye zam geliyor. Dünyada görülmemiş bir akaryakıt pahalılığı var. Tarım desen yok. İnsanlar bu haldeyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hiçbir şey olmamış gibi insanlarla dalga geçiyor. Türkiye’deki mevcut hükümet sistemi ülkeyi batırdı. Kurmuşlar saltanatlarını yaşıyorlar. Halkı düşünen kimse yok. Türkiye’nin gerçeği göz önünde. Emekliler olarak çok zor durumdayız” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

Tekel’den emekli olan Abdulrahman Akşak Fotoğraf: MA