TOKİ çekilişinde izdiham: 500 konut için 103 bin kişi başvurdu
TOKİ’nin Tuzla’da yapacağı konut projesinde satışa çıkarılan 500 daire için kura çekilişi yapıldı. Çekilişe 103 bin kişi katılınca izdiham yaşandı.
Fotoğraf: DHA
TOKİ’nin İstanbul Tuzla’da yapacağı 50 bin konutluk projesinin noter huzurunda yapılan kura çekilişinde izdiham yaşandı. Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksinde gerçekleşen ve 500 konut için 103 bin kişinin başvurduğu kura çekilişinde izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi, saatler öncesinde spor kompleksinin önünde sıraya girerken, vatandaşlar sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı.
‘KİRA DERDİNDEN 68 YAŞINDA KURTULDUM’
68 yaşındaki Gül Yolcu, 30 yıldır İstanbul’da kirada yaşadığını belirterek, “Daha önce hiç evim olmadı. Çok mutlu oldum, duygulandım, sevindim. Allah cümlemize nasip etsin. Bunca yıl hep kirada yaşadım. Allah bu yaşımdan sonra kiradan kurtulmayı bana nasip etti. Hemen evdekileri arayıp haber verdim. Herkes çok sevinçli” dedi. 3+1 ev sahibi olmaya hak kazanan 69 yaşındaki emekli Saylı Baylan ise duygularını “Çok mutlu oldum. Allah herkese nasip etsin inşallah” diyerek ifade etti. (İstanbul/DHA)