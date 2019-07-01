Sinop Kalesi, 'kale kondu'lara teslim

Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi Sinop Kalesi'nin surlarının çevresi, konut işgali ile dikkat çekiyor. Sinop'ta, Gaskalılar tarafından yapılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, yapı işgaline teslim oldu.

‘BU BİR TARİH CİNAYETİDİR’

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, kültür varlıklarının korunmasını istediklerini belirterek, “Sinop, 2500 yıllık tarihi bir kent. Kalesiyle bütünleşmiş bir kent, onun için mutlaka kalenin etrafının açılmış olması, koruma alanlarında hiçbir yapılaşma olmaması gerekir. Ancak kalenin ‘kale kondu’ denecek bir vaziyeti var. Yapılar kalenin koruma altına alınmasından önce yapılmış. Kale duvarları yıkılarak o binalar yapılıyor, yani tam bir tarih cinayeti, gerçekten korkunç. Bir şekilde vatandaş mağdur edilmeden buraların boşaltılması ve açılması, yıkılması lazım” diye konuştu.

Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Yılmaz da kalenin içerisindeki bu yapılardan arındırılması gerektiğini söyledi. (Sinop/DHA)