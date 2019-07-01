Stuttgart’ta ırkçılık karşıtı miting: Ayrımcılığa ve dışlanmaya hayır

Almanya’da ırkçı, ayrımcı ve dışlayıcı politikalar bitmek bilmiyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 2018 yıl sonu raporuna göre aşırı sağcı şiddet bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Yapılması gereken bunun nedenlerini ve politikaları sorgulamak olurken, ırkçı-ayrımcı parti AfD Baden Württemberg eyaleti genelinde kültür kurumlarında çalışan göçmenlerin sayısını gündeme taşıdı.

Bu ırkçı çıkışa karşı sanatçılar ve aydınlar, Ver.di sendikası ve DİDF Stuttgart Opera binası önünde miting gerçekleştirdi.

Mitinge opera, tiyatro, müzik, dans alanlarında çalışan çok sayıda kültür sanat emekçisi katıldı. Eylemin örgütleyicilerinden gazeteci Joe Bauer, bin kişinin katıldığı mitingde “Renkli olan şehrimiz Stuttgart’ta ırkçılara ve kültür şovenistlerine sessiz kalamazdık” ırkçı uygulamalara tepki gösterdi.

Miting katılımcılarının ortak çağrısı ise insanlığın ilerici kültürünü ırkçılardan koruma çağrısı oldu.

Miting zengin kültürel programın sunulmasıyla sona erdi. (Stuttgart/EVRENSEL)