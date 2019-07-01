KESK'ten TÜPRAŞ işçilerine ziyaret: Birbirimizin mücadelesine sahip çıkalım

KESK ve bağlı sendikaların yöneticileri, Koç Holdingin toplusözleşmede “3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması” dayatmalarına karşı TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinde işyerine kapanarak direnişe geçen işçileri ziyaret etti.

Petrol İş Kırıkkale Şubesi İdari Sekreteri Ömer Çakıl, daha önce Petkim'de üç yıllık sözleşme imzalandığı için şimdi kendilerine de dayatıldığına belirterek, “Biz taviz verirsek bütün iş kollarına yayılacak” dedi.

KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, Tüm Belsen MYK üyesi Satı Burunucu’nun da aralarında olduğu sendikacılar, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisindeki işçileri ziyaret etti.

İşyerindeki sendika temsilcilik odasında yapılan görüşmede KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, TÜPRAŞ işçilerinin mücadelesini yakından izlediklerini söyledi. TÜPRAŞ işçisinin kazanımının tüm işçi ve emekçilerin kazanması anlamına geleceğini ifade eden Çuhadar dayanışmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Tüm Bel Sen Genel Mali Sekreteri Satı Burunucu ise, emekçilerin birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Bir işçinin ayağına taş değdiyse bunun bütün sendikaları ve işçileri ilgilendirdiğini belirten Burunucu, emekçilerinin birbirlerinin mücadelesine sahip çıkarak hep birlikte kazanabileceğini söyledi.

“PETKİM'DEKİ 3 YILLIK SÖZLEŞME DAYATILIYOR”

Petrol İş Kırıkkale Şubesi İdari Sekreteri Ömer Çakıl ise toplu sözleşme süreciyle ilgili bilgi verdi. Daha önce yapılan sözleşmelerde sorun yaşanmamasına rağmen patronun dayatmalarıyla sürecin tıkandığını belirten Çakıl, kendileri için dayatılan 3 maddenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Patronun yeni bir teklifle geldiğini ve bunu şubeler olarak değerlendireceklerini belirten Çakıl, kazanılmış hakların gasp edilmesi durumunda devamının geleceğini ifade etti. Daha önce Petkim'de üç yıllık sözleşme imzalandığı için şimdi kendilerine de bunun dayatıldığına dikkat çeken Çakıl, “Şimdi aynı süreç burada da yaşanıyor biz taviz verirsek bütün iş kollarına yayılacak. Ancak bu sözleşme sürecinde kamuoyundan yeteri kadar destek alamadık” dedi.

SENDİKALAR BİRLEŞİP HAKEM KURULUNU KALDIRMALI

Söz alan temsilcilerden Kemal ise TÜPRAŞ'ta çalışma koşullarının zor olduğunu ama TÜPRAŞ işçisinin her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi. Buna karşın aldıkları ücretin medyada çıkanla uzaktan yakından alakası olmadığını, sözleşme sürecinde kendilerine yönelik dayatmaları kabul etmediklerini ifade eden temsilci, sendikaların birleşerek Yüksek Hakem Kurulu uygulamasının kaldırılması için mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

BİRÇOK SENDİKA YÖNETİCİSİ KATILDI

KESK'in ziyaretine Eğitim Sen Ankara 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, BES 1 Nolu Ankara Şube Başkanı İsmet Meydan, Haber Sen Ankara Şube Başkanı Mehmet Ali Elçek, Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Yöneticisi Sinan Turgut, BES Ankara 1 Nolu Şube Yöneticisi Muharrem Onay, BES Ankara 2 Nolu Şube Yöneticisi Veli Çelik, Tüm Bel Sen Ankara 2 No'lu Şube Yöneticisi Yılmaz Kantar, TÜMTİS Ankara Şube Yöneticisi Özcan Özel katıldı. Ayrıca Eğitim Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yüksel Şahin’le şube yöneticileri birlikte TÜPRAŞ işçilerini ziyaret etti. (Kırıkkale/EVRENSEL)

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