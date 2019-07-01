01 Temmuz 2019 12:58
Maltepe'de bir AVM'de intihar girişimi
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişi başına silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etme çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf: Elif ÖZTÜRK/AA
İstanbul Maltepe’de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor.
AVM'deki kafe içinde bir kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.
AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi.
Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor. (İstanbul/DHA)
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