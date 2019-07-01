Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 15. gününde
Suudi Arabistan’da ücretleri ödenmeyen Türkiyeli inşaat işçilerinin grevi 15 gündür devam ediyor.
01 Temmuz 2019 12:39
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan Türkiyeli inşaat işçilerinin, birikmiş ücretleri ödenmediği için başlattığı grev 15 günü geride bıraktı. İşçiler yaptıkları açıklamada “Grevimizin 15. günündeyiz hakkımız için iş bırakmaya devam ediyoruz. Hakkımızı istiyoruz. 15 gündür hiçbir adım atılmadı. Yetkilileri uyarıyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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