Başakşehir’de kadın cinayeti | Şükran Cantaş pompalı tüfekle öldürüldü

İstanbul Başakşehir’de yaşayan Şükran Cantaş eşi Turgay Cantaş tarafından öldürüldü.

Turgay Cantaş eşi Şükran Cantaş ile tartıştığı sırada evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Oğullarınınsa olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan genç, “bir el silah sesi duyduktan sonra babam odaya gelip mermi aldı, “beni affet oğlum” dedi ve bir el daha silah sesi duyuldu” dedi. (İstanbul/DHA)