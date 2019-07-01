Bağlar'da, AKP'li başkanın işe aldığı kişinin belediyeye gelmediği ortaya çıktı

YSK’nin atadığı Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun işe aldığı, ancak HDP Belediye Meclis Grubu tarafından işe gelmediği tespit edilen Yavuz Oktay’ın işine son verildi.



31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesini yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP’nin Eş Başkan adayı Zeyyat Ceylan’ın KHK’li olması nedeniyle verilmeyen mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yüzde 25.46 oy alan AKP'li Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti. YSK kararıyla Başkanlık koltuğuna oturan AKP'li Beyoğlu’nun 18 Haziran’da Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde işe aldığı Yavuz Oktay’ın işe gelmediği tespit edildi.



HDP Belediye Meclis Grubu’nun incelemeleri sonucu Oktay’ın işe alındığı 18 Haziran’dan 28 Haziran’a kadar işe hiç gelmediği belirlendi.



HDP Grubu’nun durumu bildirmesi üzerine Oktay’ın işine son verildi.



Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında Sur Belediyesi kayyumunun 5 Nisan’da giderayak işe aldığı ve yeni yönetimin "usulsüz" diyerek işten çıkardığı 146 kişinin de aralarında bulunduğu AKP’ye yakın 180 kişiyi işe almıştı. (Diyarbakır/MA)

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