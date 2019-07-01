Yüksek Hakem Kurulu TÜPRAŞ sözleşmesini görüşecek

Koç Holdingin “3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması” dayatmaları nedeniyle tıkanan TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesi bugün saat 13.30’da Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından görüşülecek.

YHK görüşmesi öncesi rafineri önünde işçilere seslenen Petrol-İş Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman “Dün İzmir rafineride bir patlama oldu, tüm işçi arkadaşlarımız o yangına müdahale etti. Burası herhangi bir işyeri değildir. Mevcudu koruyacağız diye istediklerimizi konuşamadık. Esas biz dertlerimizi anlatamadık. Abdest almaktan namaz kılmaya vaktimiz kalmadı ki” dedi.

Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut da “Siz bizim bileğimizi bükemezsiniz. Hakem kararıyla maç biterse yorgunluğu bize kalır ama bunun utancı bizde olmaz. Ufak hesaplar yapmayın. Ufak hesaplar bir karşılık bulmayacak. Kavgaya yüreği yeten adamın dayağa aklı erecek. Dayaktan korkan kavga edemez. Bizim durduğumuz yer haysiyetle para arasında haysiyetten yanadır” diye konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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