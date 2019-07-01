ÇAYKUR ikinci sürgün için yaş çay alım kotasını 400 kilograma düşürdü
ÇAYKUR ikinci sürgünde, dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacak.
Fotoğraf: Evrensel
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi. Alim, birinci sürgünde kotanın dönüm başına 500 kilogram olduğunu hatırlattı.
Yapılan değerlendirmeler sonucu kotanın, birinci sürgündeki yüksek yaş çay alımı da dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendiğini ifade eden Alim, organik tarım alanlarında ise kotanın 700 kilogram olduğunu kaydetti.
Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, üreticilere, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu. (Rize/AA)
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