HDP'li adaya mazbata verilmeyen Bağlar'da AKP'li başkan yardımcısına 160 TL maaş

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi'ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP’li aday Zeyyat Ceylan’ın mazbatası YSK tarafından KHK’li olduğu gerekçesiyle verilmemiş ve mazbata, yüzde 25 oy alan AKP'li aday Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre, Belediye Meclisi çoğunluğunun HDP’de olduğu (30 HDP, 7 AKP) Bağlar Belediyesi’nde Haziran ayı Belediye Meclis toplantısında ilginç bir karar alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcılığı’na eski AKP Diyarbakır İl Başkanı ve şimdiki Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi olan Muhammed Akar’ı getirmek isteyince HDP’nin Belediye Meclis grubu tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA AYLIK 160 TL MAAŞ

Meclis toplantısında Akar’ın Belediye Başkan Yardımcılığı ve alacağı ücretin belirlenmesi gündeme getirilerek meclis onayına sunuldu.

HDP grubu, Akar’ın aylık 160 TL almasını teklif etti ve önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Konu toplantı tutanağında şöyle yer aldı: “Meclisimizin Haziran 2019 toplantısının 4. Bileşiminde meclis üyeleri toplantıya katıldıkları tespit edilmiş. Gündemin 8. Maddesini teşkil eden Meclis, üyelerden Veysi Kuzu’nun sözlü önerisiyle ‘Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesinin görüşülmesi’ne ilişkin yazılı önerge görüşüldü. Yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca ödeneğin meclisçe belirlenmesi gerektiği buna göre meclis üyesi olup belediye başkan yarımcısı olarak görev yapanlara ait kararın alındığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 160 TL aylık ödeneğin uygulanması hususu, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden mevcudun 6 red, 28 kabul oyu verilmesi sonucu oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.”

Kararı VOA Türkçe’den Mahmut Bozarslan’a değerlendiren HDP Belediye Meclis Grubu Başkan Vekili Zübeyde Zümrüt, maaşı belirlerken bir ay yetecek çay, simit ve yol parasını esas aldıklarını söyledi. Zümrüt, “AKP’nin bir milletvekili bir açıklama yapmıştı, ‘günde bir simit yiyin, bir çay için‘ gibisinden. AKP her zaman ‘Biz gönül belediyeciliği yapıyoruz’ diyor. Biz de ekonomik kriz olması nedeniyle, bir belediye başkanı 7-8 bin lira maaş alacağına, alın size bu kadar maaş. Biz hesapladık, günde bir çay, bir simit ve 2 kez minibüs yol parası, 160 TL ediyor. Gönüllülük budur, halkla gönül bağı kurmak budur. Biz zaten gönüllü çalışıyoruz çünkü haklarımız gasp edildi. Meşru olmamasına rağmen kendi isteğine göre adam atama, kendi isteğine göre yardımcı seçme noktasında karşı çıktık” dedi.

AKP GRUP BAŞKAN VEKİLİNİN ÇAY-SİMİT HESABI

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı bir konuşmada, bir çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu söyleyip “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar? 2 bin yirmi lira. Koyduk kenara. Bir çay bir simit iki lira. Beş kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira ne yapar; demek ki bin 120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü" demişti. Akbaşoğlu’nun bu açıklaması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)