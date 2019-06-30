Kilimli’de yapılması planlanan gemi söküm tesisine halk tepkili

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki liman bölgesinde, Valiliğin "Gemi Söküm Tesisi" yapılmasının planlandığını açıklaması kenti ayağa kaldırdı. Bölge halkı ve çevre koruma dernekleri söz konusu tesise çevrede büyük bir kirlilik yaratacağı gerekçesiyle karşı çıkarken, Valilik ve AKP’li belediye istihdam sağlanacağını iddia etti.

Çağdaş Ses internet sitesinden Erman Çimen’in haberine göre, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın, Kilimli ilçesinde bir gemi söküm tesisinin kurulmasının planlandığını açıklaması büyük tepki çekti.

Vali Bektaş açıklamasında; “Türkiye’nin iki gemi söküm yeri var. Aliağa ve şimdi bir de Kilimli belirlenmiş. Onun dışında Türkiye, üçüncü bir gemi söküm yeri yapmayacağını taahhüt etmiş. Karadeniz coğrafyasında gemiler eskidiklerinde gidebilecekleri en yakın yer Aliağa. Oraya ulaşabilmeleri için de iki boğaz var. Bunun da maliyeti var. Dolayısıyla Karadeniz coğrafyasında büyük eski gemiler var. Bunu işleyebilecek bir gemi söküm yeri de yok. Kilimli’deki yeri ele alabilir miyiz? Eninde sonunda Kilimli’de gemi sökümcü olur” ifadelerini kullandı.

KİLİMLİ HALKI TEPKİLİ: DİRENİRİZ!

Yapılması planlanan tesis yatacağı çevre kirliliği nedeniyle bölge halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yerel basına ve sosyal medyada, yaşadıkları yerde böyle bir tesis istemediklerini anlatan vatandaşlar "Gerekirse sokaklara dökülür, Ankara’ya kadar sesimizi duyururuz" dediler…

CHP’Lİ YAVUZYILMAZ : ZONGULDAK’I YAŞANMAZ HALE GETİRİYORLAR!

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise; "Zonguldak zaten termik santrallerin yarattığı büyük bir kirlilikle boğuşan bir kent. Dolayısıyla doğaya daha fazla zarar verecek böyle tesislerin Zonguldak’a kurulmasını artık istemiyoruz. İktidarın en büyük hatası bizlerle koordinasyon kurmadan, STK’larla bir araya gelmeden, komisyon kurmadan, süreci gizlice yürütüp birdenbire böyle bir düşüncenin ortaya atılması. Valinin açıklama yapıp ‘ben yaptım oldu’ demesidir" dedi.

Konuyu Meclis’e taşıyacaklarını belirten CHP’li Yavuzyılmaz; "Eğer istihdam sağlanacaksa yerin altında çıkarılmayı bekleyen bir taş kömürü var. Bu madenlerle o istihdam rahatça sağlanabilir. Vali bey birkaç yıl sonra tayini çıkar gider ama arkasında bıraktığı bu kirliliğin hesabını kim verecek? Belki orada birileri çalışacak ama hem kendileri hem de aileleri zehirlenecek. Böyle talan zihniyeti ile çevreye ve doğaya zarar veren tesislerle Zonguldak’ı daha yaşanmaz hale getirmeye ne hakları var…" ifadelerini kullandı.

TEMA VAKFI: ENDİŞELİYİZ, KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ!

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan da, söz konusu tesisin doğaya ve insan sağlığına verebileceği zararlara dikkat çekti. Aydan açıklamasında, “Gemi sökümünde çeşitli zehirli maddeler açığa çıkar ve bunlar çevreyi kirleterek doğa ve insan sağlığına zarar verirler. Zehirli maddeler sadece tesislerin yapıldıkları alanı değil, rüzgâr ve deniz yoluyla, asbest lifleri ile en az 25 kilometrelik yarıçapta bir alanı etkiliyor. Dünyada birçok ülkede gemi söküm tesisleri çevresel ve toplumsal maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çalıştırılmıyor. Hâlen çalışmakta olan gemi söküm tesisleri ise Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’de Aliağa’da bulunuyor. Doğa ve insan sağlığına zarar veren yedi kömürlü termik santralin bulunduğu şehrimizde, Kilimli ilçesinde gemi söküm tesislerinin yapılma kararı alınmasını endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Biz doğa gönüllüleri ve Zonguldak’ta yaşayan insanlar olarak, tesisin verebileceği zararlar göz önünde bulundurularak söz konusu projenin yeniden değerlendirilmesi yönünde çağrı yapıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)