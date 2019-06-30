Dışişleri Bakanlığı: Libya'da alıkonulan vatandaşlarımız serbest bırakılmalı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Türkiye vatandaşı olan 6 kişinin alıkonulduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Libya'da son dönemde Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaşanılan çalışmalarda güç kaybeden General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü Ahmed Mismari, Türkiye'ye ait hedeflerin düşman hedef olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türkiye uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türkiye bandıralı gemilerin vurulacağını iddia eden bir açıklama yapmıştı. Mismari ayrıca "Türkiye’ye ait bir İHA’nın düşürüldüğünü" öne sürmüştü.