Rize Fındıklı’da çay üreticileri sorunlarını çözmek için örgütleniyor

Fındıklı’da çay üreticileri sorunlarını tartışmak ve çözüm bulmak için örgütleniyor. Çay üreticilerinin oluşturduğu Fındıklı Çay Üreticileri Geçici Komisyonu, Fındıkılı Belediyesi sosyal tesislerinde toplantı yaptı. Toplantıya geçici komisyonunun çağrısı üzerine tüm siyası partiler, dernekler ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Hasan Zorlucan’ın başkanlığında, Mustafa Ertaş ve Hurşit Boysan’dan oluşan divan seçildi. Açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Hasan Zorlucan, daha önce oluşturulan geçici komisyonların çalışmaları sonucu toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçici komisyonun son kitlesel basın açıklamasında tüm ilçeye ve çay üreticilerine sorunlarla ilgili duyuruda bulunduğunu belirten Zorlucan; “Çay üreticilerinin sorunlarının başında ÇAYKUR’un özeleştirilmesinin önüne geçmek, çay taban fiyatı belirlenirken çay üreticilerinin temsilcisinin olması ve taban fiyattan daha aşağıya çay alımlarının önüne geçilmesi. Daha çok fazla başlık var ama öncelikle bu 3 başlıkla yola çıkacağız, amacımız genişletilmiş bir komisyon kurup komisyonun yürütmesini seçmek ve yürütmenin yapacağı çalışma programıyla devam etmektir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Çay üreticilerinin konuşmalarından sonra daha önce 9 kişiden oluşun geçici komisyon 17 kişilik genişletilmiş komisyona dönüştürüldü. Oluşturulan komisyon, yapılan toplantı sonrası bir araya gelerek Emine Ertaş, Hasan Zorlucan, Hurşit Boysan, Şenol Terzi, Ahmet Öztürk, Ali Kemal Çeboğlu ve Hakan Ergüven’den oluşan yürütme oluşturuldu. (Fındıklı/EVRENSEL)