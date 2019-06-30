İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 110 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde, önceden belirlenen bin adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, yağma-gasp, cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti, cinayet, sahtecilik ve mala zarar vermenin de aralarında olduğu çeşitli suçlardan aranan 110 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınanlar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. (HABER MERKEZİ)