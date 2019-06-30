Dersim'deki çatışmada kimyasal silah kullanılmış olabileceği iddiası

Dersim’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren Mahmut Alınbay’ın cenazesinin kömür gibi olduğunu söyleyen baba Ahmet Alınbay, çatışmada “kimyasal silah” kullanılmış olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Dersim’in Hozat ilçesinde 22 ve 23 Haziran’da askerler ile PKK’liler arasında çıkan çatışmada, Mahmut Alınbay, Cihan Çelebi, Mazlum Atarve, Abdülkerim Avras yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde cenazesi toprağa verilen ve taziyesi kabul edilen Alınbay’ın babası Ahmet Alınbay, oğlu ve diğer cenazelere baktıklarını, cenazelerin kömür gibi olduğunu ve derilerinin döküldüğünü belirterek, çatışmada kimyasal silah kullanılmış olabileceğini iddia etti. Cenazelere işkence yapıldığını belirten baba Alınbay, oğlunun bir gözünün çıkarıldığını, kol, bacak ve dişlerinin kırıldığını, vücudunun bazı yerlerinde ise kesik olduğunu kaydetti. Baba Alınbay, cenazelerin 4 gün boyunca dışarda bekletildiğini ve morga alınmadığını ifade etti. Alınbay, oğlunun cenazesinin tanıyamaz halde olduğunu belirterek, Alınbay, “Bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi. (HABER MERKEZİ)