Dersim'de 15 gündür kayıp olan Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları sürüyor

Orhan KURUL

Dersim

Dersim'de Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Engin Eroğlu’nun bulunması için çalışmalar sürüyor. Aramaların 15. gününde açıklama yapan arama kurtarma ekipleri, Munzur Çayı üzerinde 24 kilometrelik alanda çalışma yürüttüklerini ve 21 kilometrelik bir alanın kaldığını söylediler.

"AİLEYLE YAN YANA OLACAĞIZ"

Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Engin Eroğlu, 15 Haziran'da kaybolmuştu. Munzur Çayı’na düştüğü söylenilen Eroğlu’nun bulunması için çalışmalar sürüyor. Bugün Ovacık yolu üzerindeki Venk köprüsü üzerinde, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir’den gelen arama kurtarma ekipleri basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan Fatih Mehmet Maçoğlu, Eroğlu’nun ailesinin, dostlarının perişan durumda olduğunu söyleyerek “Uzun süredir burada bir çalışma yapılıyor. Sosyal medyada da farklı farklı şeyler paylaşılıyor. Birinci günden itibaren, Dersim'in dışından birçok dostumuz geldi. Gelenlerde elinde geleni yaptılar. Yeni ekipler gelmeye devam ediyor, çalışma devam ediyor. Elimizden geldiğince vadiyi baştan sona kadar taramaya çalışacağız, sonuçlanıncaya kadar aileyle yan yana olacağız” dedi.

"MUNZUR’UN DEBİSİ ÇOK FAZLA"

Maçoğlu’nun ardından konuşan Ankara itfaiyesi su altı arama kurtarma ekip amiri Mesut Bozkurt, bölgeye intikal ettiklerinden itibaren, İstanbul, İzmir, Mersin, İstanbul ekipleriyle birlikte çalışmalara başladıklarını söyleyerek “Olayın olduğu yerden itibaren mümkün olduğunca bedenin gidebileceği yerleri, hem su üstünde hem de sualtında tespit ederek buralarda çalışmalar yaptık. Bu sırada da bölgelere ayırdık. Her ekibe belirli bölgeler verdik. O bölgelerde hem su üstünden arama yapıldı hem de dalış yapılması gereken yerlere dalış yapıldı. Şu anda, olayın yaşandığı yerden Dersim'e kadar 24 km çalışmalarımızı yaptık. 21 km daha mesafe var. Ondan sonra da barajda çalışmalar yapılacak. Çalışmalar ağır aksak görünebilir, çünkü Munzur'un debisi çok fazla ve hiç biri yeri atlamak istemiyoruz. Detaylı aramalar yaparak devam ediyoruz.” diye konuştu.

İstanbul itfaiyesi su altı arama kurtarma ekip amiri Nurettin Ünal ise “Bölge çok coşkun akan bir ırmak, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Olayın olduğu yerden Tunceli'ye kadar her taşın altına elimizi sokmaya çalışıyoruz. Diğer ekiplerle çok koordineliyiz. Bölge halkı emin olsun ekipler elinden geleni yapıyor” dedi.

Açıklamaya KESK’e bağlı senikaların şube başkanları ve İHD’de katıldı.