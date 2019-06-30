Polis 2 Temmuz Katliamı yürüyüşünü engellemek istedi
Ankara'da 2 Temmuz Madımak Katliamı'nda yitirilenleri anmak için yapılmak istenen yürüyüşe polis engel olmaya çalıştı. Polisin engelleme çabalarına rağmen yürüyüş gerçekleştirildi.
Fotoğraf: Evrensel
Ankara'da 2 Temmuz Madımak Katliamı'nda yitirilenleri anmak için yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Batıkent Şubesinin düzenlediği 2 Temmuz Madımak Katliamı anması öncesinde yürüyüş yapılmak istendi. Yenimahalle'de bulunan metro durağından Vedat Dalokay Parkı'na kadar yapılacak yürüyüş polis tarafından engellenmek istedi. Slogan atmama uyarısında bulunan polis ile kitle arasında kısa bir süre tartışma yaşandı. Ardından engellemeye rağmen yürüyüş gerçekleştirildi.
Bu akşam düzenlenecek olan 2 Temmuz Katliamı anmasında Pınar Aydınlar, Muharrem Temiz ve Yusuf Gül sahne alacak. (Ankara/EVRENSEL
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