Elazığ'da askeri yemekhanede çalışan 70 işçi işten çıkarıldı

Orhan KURUL

Elazığ

Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığına bağlı yemekhanelerde çalışan yaklaşık 70 işçi, sözleşmelerinin 1 Temmuz’da bitmesi gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Evrensel'e konuşan işçiler, ihaleyi alan firmanın sadece isminin değiştiğini ve işten çıkarılmalarının asıl gerekçesinin ise patronun, işçilerin tazminatlarını ödemek istememesi olduğunu söylediler. Daha önceki ismi Tuğrasan olan şirketin adını Emiroğulları olarak değiştirdiğini söyleyen işçiler, şirket yetkililerinin kendilerine "Bankadan aldığınız tazminatın 2 bin lirasını alıp geri kalanını bize verirseniz işe devam edebilirsiniz" dediklerini iddia ettiler.

"TAZMİNATINIZI EKSİK ALIN" TEKLİFİ

10 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir işçi süreci şöyle anlattı: Şu an bizi işten çıkaran firma 1 Temmuz 2016’da ihaleyi aldı. 2018’in aralık ayında bizimle konuşmaya geldiler. O zaman asgari ücret 1600 liraydı, zam gelmemişti daha. Onlar da zammın geleceğini bildikleri için bize "Sizin tazminatınızı yatıracağız. Tazminat 5 bin lira tutuyor. Bu paranın bin lirasını alıp 4 bin lirasını iade edeceksiniz" dediler. Tehditkâr bir şekilde "Tazminatlarını bize verenlerle çalışmaya devam edeceğiz, vermeyenlerle devam etmeyeceğiz" dediler. Personel de teklifi kabul etmedi. O tartışma bugüne kadar geldi işte. Yarın ihale bitiyor. Kabul etmediğimiz için de bizi işten çıkardılar.

İsim değişikliği yapan firmanın, İŞKUR üzerinden iş başvurularını aldıklarını söyleyen işçi “Bütün işçiler zor durumda şimdi. Bazı arkadaşlara 'Gelin kabul edin, sizinle çalışmaya devam edelim' dediler ama tazminat meselesinde öne çıkan 7-8 işçinin üstü çizilmiş durumda. Onları hiçbir koşulda işe almayacaklarını söylüyorlar. ‘Tazminatta anlaşsak bile onları çalıştırmayacağız' dediler" ifadesinde bulundu.

"YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Başka bir işçi, bu süreci iş yerindeki bütün yetkililerle konuştuklarını ama kimsenin yardımcı olmadığını söyleyerek, “Hepimizi kapı önüne koydular. Kimseden, yardım, destek görmedik. Yetkililerden kimisi 'Beni ilgilendirmez' derken kimisi de 'Yapabileceğim bir şey yok' dedi. Zordayız, yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi.

Tazminat için 2 bin lirayı kabul eden işçiler olduğunu ve o işçilerin çalışmaya devam edeceğini söyleyen başka bir işçi ise, “Kalifiye olan bazı işçilere asgari ücreti bankaya yatırıp gerisini elden veriyorlardı. O işçilerden de tazminatı eksik almayı kabul etmeyenlerin farkları ödenmedi” diye konuştu.

ŞİRKET YETKİLİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları sormak için ulaştığımız Tuğrasan Üretim Müdürü Merve İzci, kendisinin de bir çalışan olduğunu ve yeni şirkette çalışıp çalışmayacağını bilmediğini ifade ederek, şirketin sadece isim değiştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. İzci ayrıca, bütün personelle asgari ücret üzerinden anlaşıldığını ve çalışanların bütün maaşlarının bankadan yattığını, elden para verilmediğini ve patronun, tazminatın eksik ödenmesini istediği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Tuğrasan şirketinin avukatı İsa Kargın ise şirketin isim değişikliği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek, “İkisi de ayrı şirketler ve en az 10 yıldır faaliyet gösteren şirketler. O yüzden sadece isim değiştirdi demek doğru bilgi olmaz” dedi.

Öte yandan işçiler yarın (1 Temmuz Pazartesi) saat 09:00’da Öğretmen Evi önünde basın açıklaması yapacak.