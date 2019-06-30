Dört yıldızlı otelin görünmeyenleri

Ünal ARSLAN

Muğla

Ben Türkçe Öğretmenliği okuyan bir üniversite öğrencisiyim. Beni bekleyen KPSS gözümü oldukça korkutuyor. “Ya atanamazsam?” sorusu hem beni hem arkadaşlarımı oldukça rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici fikirler bizi farklı iş alanlarına yönlendiriyor. Hatta bazen hocalarımız bile farklı iş alanlarında çalışın diye bize tavsiyeler veriyor. Ben de yaz tatillerinde otellerde çalışıyorum.

Bu yaz da Muğla’nın Bodrum İlçesinde bir otelde çalışmaktayım. Bodrum şu anda çok sıcak bir yer ve klimasız dayanılmayacak bir yer. Şu an kaldığımız "lojman" dedikleri derme çatma konteynerlerde klimasız 22.günüm. Bize sürekli çeşitli vaatlerde bulunup, “dayanın en kısa sürede takacağız” denilip bir türlü takılmıyor. Öncelikle bize insani yaşam olanaklarının sunulması için topyekûn çalışmaktayız ama sürekli yerine getirilmeyen vaatler nedeniyle işle ilgili sorunlara değinemiyoruz.

Otelde şu anda komi görevindeyim ve öğlen 12 gibi işe başlayıp gece 11 gibi çıkıyorum. Bize sağlıklı ve huzurlu bir ortam sağlamayan insanlar, 3 dakika geç kaldığımız için laf edip her gün 3 saat fazla çalıştırıyorlar ve mesai ücreti ödemiyorlar. Buradaki insanların hayatı ve sağlığı tehlikede ama ortada ne denetleyen birisi ne de bu durumu yetkili kişilere ulaştıran birileri var. Ve sanırım yetkililerden medet ummak da çare değil. Çare yetkililerin birliğine karşı, bizlerin birliğinde.