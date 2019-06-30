Onur Haftası açıklaması öncesi İstiklal Caddesi'nde polis ablukası

Eylem NAZLIER

İstanbul

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında İstiklal Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan açıklama öncesinde polis, Taksim’i TOMA ve barikatlarla adeta abluka altına aldı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

İstiklal Caddesi’ne bağlanan her sokağın girişine konuşlandırılan polis ekipleri yurttaşların toplanmasına da izin vermiyor. Fransız Kültür Merkezi önünde bir araya gelmek isteyen LGBTİ+ yurttaşlar polis tarafından dağıtıldı.

Fransız Kültür Merkezi önünde bir araya gelen yurttaşlar. | Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel