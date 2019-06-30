Onur Haftası açıklaması öncesi İstiklal Caddesi'nde polis ablukası
27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan açıklama öncesi İstiklal Caddesi polis tarafından abluka altına alındı.
Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel
Eylem NAZLIER
İstanbul
27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında İstiklal Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan açıklama öncesinde polis, Taksim’i TOMA ve barikatlarla adeta abluka altına aldı.
İstiklal Caddesi’ne bağlanan her sokağın girişine konuşlandırılan polis ekipleri yurttaşların toplanmasına da izin vermiyor. Fransız Kültür Merkezi önünde bir araya gelmek isteyen LGBTİ+ yurttaşlar polis tarafından dağıtıldı.
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