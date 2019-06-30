30 Haziran 2019 11:59

Çeşme Germiyan'daki taş ocağına tekrar ÇED olumlu kararı verildi

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan mahallesindeki taş ocağına 5 iptale rağmen 6. kez ÇED olumlu kararı verildi. Çeşme Kent Konseyi ve köylüler toplantı düzenledi.

Çeşme Germiyan'daki taş ocağına tekrar ÇED olumlu kararı verildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Germiyanlıların yıllardır devam eden taş ocağı mücadelesi sonucu hakkında 5 kez iptal kararı verilen taş ocağına 6. kez ÇED olumlu kararı verildi. Baraj havzası ve zeytinliklerin yakınındaki taş ocağına yeniden ÇED olumlu kararı verilmesi üzerine Çeşme Kent Konseyi tarafından Germiyan Mahallesi'nde sorunu görüşmek ve bilgilendirmek üzere bir toplantı düzenlendi.

    Germiyan Köy Kahvesi'nde düzenlenen toplantıya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Çeşme Belediye Meclisi ve Encümen Üyesi Özay Dinç, Çevreci Avukat Şehrazat Mercan, Urla Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı ve Ege Güney Marmara Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Yanar, İzmir Yaşam Alanları Oluşumu temsilcisi Zait Yanar, Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Seher Gacar, Germiyan Mahallesi Muhtarı Işık Kaya ve çok sayıda mahalleli katıldı.

    Germiyanlıların taş ocağı mücadelesine hukuksal destek veren Avukat Şehrazat Mercan, taş ocağı sorununda gelinen nokta hakkında bir bilgilendirme yaptı. Germiyan Mahallesi'nin etrafının taş ocakları ile sarıldığını vurgulayan Mercan, "Kutlu Aktaş Barajı'nın yakınındaki taş ocağı ile ilgili süreç, 2012 yılında başlamıştı. Bu süreçte açtığımız davalar sonucunda, biri asfalt tesisi olmak üzere 5 kez ÇED iptal kararı aldırdık. Her ÇED davasında raporun sayfa sayısı artarak, 700 sayfalık rapora ulaşıldı. Raporu inceledim, taş ocağının zeytinliklere uzaklığı 700 metre ve daha önceki mahkeme kararında da bu tespit edilmişti, 700 metreye kadar yolu asfaltlayacaklarını, toz kalkmasını önleyeceklerini yazmışlar. Sadece bir Ziraat Mühendisi ile rapor düzenletmişler, o raporu İl Tarım Kurulundan geçirmişler, Vali imzalayarak bakanlıka göndermiş" diye anlattı.

    "TEMMUZUN 14'ÜNE KADAR DAVAYI AÇMALIYIZ"

    Danıştayın verdiği kararda, taş ocakları zeytinliklere yakınsa ve zarar veriyorsa, az ya da çok toz gitmesinin tartışılamayacağını belirttiğini hatırlatan Mercan, "Danıştay, 'buralara ÇED olumlu kararı vermeyin' diyor. Bizim, temmuz ayının 14'üne kadar davamızı açmamız gerekiyor. Ama bu davalar nereye kadar açılacak? 5 kez iptal ettirmiştik. Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Bugün burada bir karar almamız gerekiyor. Daha önce açtığımız davalarda vekalet verenlerin çoğalmasını istiyoruz. Bu defa Çeşme Belediyesi'nin ayrı bir dava ile değil, bizimle, yani vatandaşla beraber hareket etmesini istiyoruz. Ayrıca, sesimizi daha fazla duyuracak toplantılar yapmalıyız. Çok daha etkili bir çalışma yapmamız gerekir" diye konuştu.

    "ÇEŞME'NİN TÜM ÇEVRE SORUNLARINDA BİRLİKTE OLMAYIZ"

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'da yaptığı konuşmada, bugüne kadar sadece taş ocakları için değil, RES'ler, balık çiftlikleri ve Ovacık Jeotermal ile ilgili çevre mücadelelerine destek verdiğini söyleyerek, "Çeşme'nin çevre sorunları sadece bunlar değil. Çeşme'nin karşısında, çok katlı betonlaşma problemi de var. Ayrıca kirletilen sularımız, alt yapı eksikliği, kıyılarımızın, sokaklarımızın işgali ve ses kirliliği gibi birçok sorunumuz var" diye belirtti. Belediyenin kanunlarla sınırlı olduğunu belirten Başkan Oran, "Kanunlar çerçevesinde, kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak her şeyi yapacağım. O çizgi çerçevesinde ben buradayım. Ama onun dışında tüm desteğimi de size vereceğim. Sadece Germiyan taş ocakları sorununda değil, Çeşme'nin tüm çevre sorunlarında birlikte olabilmeliyiz. Açılacak davaya belediye olarak taraf olabiliyorsak olacağız, olamazsak da finansman olarak yanınızdayız" dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "BELEDİYENİN DE BİZİMLE TARAF OLMASINI İSTİYORUZ"

    Germiyan'da, 12 yıl önce taş ocağı mücadelesini başlatan Germiyan eski Muhtarı Şadan Kaya da bir konuşma yaparak, "Bu taş ocağı sorunu, sadece Germiyan'ın değil, tüm Çeşme'nin sorunu. Taş ocağı, Çeşme'nin suyunu sağlayan barajın korunma sahası içinde yer alıyor. Suyu kullanan tüm Çeşme. Biz, ÇED kararına imza atan kişileri de mahkemeye vermeliyiz" diye kaydetti.  Germiyanlı Engin Önen de yaptığı konuşmada, Germiyan'ın taş ocağı mücadelesinin 12 yıl önce başladığını vurgulayarak, "İzmir'in Konak meydanında sesimizi duyurmaya çalıştık, Vali ile görüştük. Köyde teneke çalarak protesto ettik. Yüzümüze beyaz maskeler takarak eylem yaptık. Yani Germiyan, sivil duyarlılığını her zaman gösterdi. Ama biz, belediyenin de bizimle beraber taraf olmasını istiyoruz. Kurumlar yanımızda olursa, güçlü oluruz" diye konuştu. Toplantıda söz alanlar ise yaşanan sorunlara dikkat çekerek mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

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