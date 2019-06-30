İsrail polisi, Filistinli Bakan Fadi el-Hedmi'yi gözaltına aldı
İsrail polisi Filistinli Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evini basarak gözaltına aldı.
İsrail polisi, Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi (sağda) evini basarak gözaltına aldı. | Fotoğraf: AA
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evini basarak gözaltına aldığını duyurdu.
Habere göre, gözaltı bu sabah gerçekleşti.
İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi.
Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi. (Kudüs/AA)
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