İsrail polisi, Filistinli Bakan Fadi el-Hedmi'yi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evini basarak gözaltına aldığını duyurdu.

Habere göre, gözaltı bu sabah gerçekleşti.

İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi. (Kudüs/AA)