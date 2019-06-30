Trump ile Kim Jong-un "silahsızlandırılmış bölgede" görüştü

Güney Kore'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" (DMZ) görüştü.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen Trump, Güney Kore lideri Moon Jae- in ile ortak basın toplantısından duyurulduğu üzere sınırda "silahsızlandırılmış bölgede" yer alan Panmunjom köyünde Kim Jong-un ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler "silahsızlandırılmış bölgede" el sıkıştıktan sonra Kuzey Kore tarafına geçtiler. Böylece Trump, Kuzey Kore topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.

Fotoğraf: YONHAP/EPA/AA

Trump "Dünya için harika bir gün, burada olmaktan onur duyuyorum. Bir sürü harika şey oluyor" dedi. Kim de Trump'ın ziyaretinin ilişkileri geliştirdiğine vurgu yaptı.

Trump, Kuzey Kore tarafında yaptığı açıklamada ise "Kendisini hemen Beyaz Saray'a davet edeceğim" dedi.

Buluşmanın ardından Trump'la kameralar karşısına geçen Kim, "Görüşme teklifine çok şaşırdım, önceden ayarlanmış bir şey değildi" dedi. ABD ilişkilerine dair olumlu mesajlar veren Kim, görüşmenin "bir değişimi işaret ettiğini" söyledi. Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirten Kim, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: YONHAP/EPA/AA

Donald Trump da sınırın Kuzey Kore tarafına ayak basan ilk ABD başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kim ile dostluklarını övdü.

Liderlerin bir araya geldiği salonda hazırlık yapılmamış olması da dikkat çekti.

"SADECE EL SIKIŞIP MERHABA DİYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Trump, Güney Kore lideri Moon Jae- in ile birlikte "silahsızlandırılmış bölgeye" gideceklerini kaydederek, "DMZ'ye gidiyoruz ve orada Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğiz. Birbirimiz anlıyoruz. Yaptırımlar hala devrede, acelem yok" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin amacına ilişkin bir soruya ise Trump, "Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz çünkü Vietnam'dan bu yana birbirimizi görmedik" cevabını vermişti.

GÖRÜŞME TEKLİFİ TRUMP'TAN GELMİŞTİ

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

Daha sonra Trump, Kim'in de bu görüşmeyi istediğini açıklamış ve muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını ifade etmişti.

VİETNAM'DAKİ ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti. (DIŞ HABERLER)

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