ODTÜ mezuniyet töreni öncesi 4 öğrenci gözaltına alındı

ODTÜ mezuniyet töreni öncesi yapılan ev baskınlarında 4 öğrenci gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde yapılan polis basınıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinden Emrecan Konyalı, Meziyet Yıldız, Melike Balkan ve Fırat Çağlar Karabulut gözaltına alındı.

Öğrencilerden evinde olmayan Özgür Gür’ün ise evinin kapısının zorla kırıldığı ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.

GÖZALTI LİSTESİNDE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Mezuniyet töreni konusunda ihbar olduğunu iddia eden polisin elinde çok sayıda öğrencinin bulunduğu bir gözaltı listesi olduğu belirtiliyor. Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyon konusunda avukatlara henüz yeterli bilgi verilmedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 4 ÖĞRENCİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 6 Temmuz'da gerçekleşen törende "Tayyipler Alemi" karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da biri pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanı olmak üzere 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkarılanlardan baskı evi çalışanı serbest bırakılmış, 4 öğrenci tutuklanmıştı. Öğrenciler 10 Ağustos günü serbest bırakıldı. (Ankara/EVRENSEL)

‘Tayyipler Alemi’ pankartı nedeniyle tutuklanan 4 ODTÜ’lü serbest!

ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"

ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

ODTÜ boykotundan ne öğrenmeli?