İdlib'de TSK gözlem noktasına top atışı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’teki TSK gözlem noktasına Suriye tarafından 3 top atışı yapıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Abkhazian Network News Agency/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarında bulunan TSK üssüne saldırı yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’te “Gerginliği Azaltma Bölgesi” olarak adlandırılan Suriye topraklarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne saldırı yapıldığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, "Rejim güçleri tarafından İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktası bölgesine bugün üç top atışı yapıldı. Rusya ile gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlandı" denildi. (HABER MERKEZİ)
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