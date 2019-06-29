Veli Saçılık, protesto için banka oturdu, gözaltına alını para cezası verildi

Ankara’da KHK’li emekçilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için banka oturan KHK’li Veli Saçılık gözaltına alındı. Saçılık’la birlikte gözaltına alınan 5 kişiye 330’ar TL para cezası kesildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen emekçiler yaka paça gözaltına alındı. “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atarken polis aracına zorla konuldu. Emekçilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için oturma eylemine başlayan KHK’yle işinden ihraç edilen Veli Saçılık, “Siz yasadışılığınıza devam edeceksiniz biz de burada oturacağız. Bu bankta oturmayı yasaklamayacaksınız. Anayasaya aykırı davranmayacaksınız” dedi.

Saçılık’ın tepkisi üzerine araya giren polis amiri “Bankta oturmanızı kimse yasaklamıyor” diyerek, kendilerini savundu. Sakarya Caddesi’nde Ankara Valiliği emriyle eylem, etkinliklerin yasak olduğunu söyleyen polis akabinde Saçılık’ı gözaltına aldı. Emekçilere destek vermek için orada bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’da polisleri yasa dışı işlem yapmamaları konusunda uyardı. Gergerlioğlu, polislerin tutumunu Meclis gündemine de taşıyacağını belirtti.

Saçılık’la birlikte gözaltına alınan 5 KHK’li Kabahatlar Kanunu’ndan işlem yapılması ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar hakkında “mülki amirin aykırı davranmaktan” 330’ar TL para cezası kesildi.

“ANAYASAYI KEVGİRE DÖNDÜRDÜNÜZ”

Verilen para cezasına tepki gösteren Saçılık, “Biz memur iken de kimseden emir almıyorduk halka hizmet ediyorduk. Şimdi bu cezayı yazanlar ve onca davayı açanlara sesleniyorum. Bunlarla kimseyi korkutamazsınız sadece ne kadar zalim ve kötü olduğunuzu kanıtlarsınız. Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü’ne sesleniyorum; yaptığınız şey hukuksuzluktur. Buralar sizin babanızın malı değildir. Eylem yaparken sizden izin almayız. O yüzden Cemal Yıldırım Anayasa kitapçığı ile karşınıza çıktı. Alın okuyun da ne yazdığını görün. Biz o anayasayı beğenmiyoruz o 12 Eylül Anayasası ama siz biraz daha bir şeyler değiştirdiniz AKP Anayasası haline getirdiniz. Şimdi onu da kevgire dönüştürdünüz” diye belirtti. (Ankara/MA)