Cezaevinde kavga çıktı, 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti
Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavganın ardından 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.
Fotoğraf: DHA
Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavganın ardından 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (Karaman/DHA)
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