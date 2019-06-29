Batıkent'te kadınlar şenlik düzenledi

Hande KÖSE

Ankara

Ankara Batıkent’te yaza merhaba şenliği düzenledi. Kadın ve çocukların yoğun katılım gösterdiği şenlikte kurulan standlardan elde edilen gelir ise LÖSEV Vakfı'na oyuncak olarak bağışlanacak. Kadınların desteği ile bu şenliği gerçekleştirdiklerini ifade eden mahalle muhtarı Emine Yıldız, kooperatif de kurmayı hedeflediklerini söyleyerek “Batıkent’teki dokuz mahallenin sekizinde kadın muhtar var. Diğer muhtarlıklarla da ortak etkinlikler düzenlemeyi ve bu şenliği gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Batıkent'te bulunan Asaf Bey Parkı'nda düzenlenen yaza merhaba şenliğinde Ergazi Mahallesi halkı buluştu. Kadın ve çocuklardan yoğun ilgi gören şenlikte kadınlar, el işleriyle yaptıkları aksesuarları sergiledi, çocuklar için boyama atölyesi kuruldu. Kermeslerin ve çocuklara yönelik kitapların da bulunduğu şenlikte standlardan elde edilen gelir, LÖSEV Vakfı’na oyuncak olarak bağışlanacak.

GELİRLERLE LÖSEV'E OYUNCAK ALINACAK

Yapılan şenliği Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız şöyle değerlendirdi; “Bu etkinliği hiçbir yerden destek almayarak, mahalle sakinlerinin katkılarıyla düzenlendik. Öncelikli amacımız mahallelinin kaynaşması. İnsanların beton yığınları içinde kaybolmasını bir nebze olsun engellemek istedik. Ayrıca şenlikten elde edilecek gelirle LÖSEV için oyuncak alarak, katılmak isteyen mahalle sakinleriyle birlikte LÖSEV’i ziyaret edeceğiz” dedi.

Şenlik aracılığıyla dayanışmayı da güçlendirmeye hedeflerini söyleyen Yıldız, “Ben bir muhtarım ama arkamda büyük bir güç olarak mahallemizin kadınları duruyor. Onlar olmasa biz bu etkinliği yapamazdık. Bir elin nesi var iki elin sesi var” dedi.

Ayrıca mahalledeki yaklaşık 50 kadının talebiyle Ergazi Mahallesi Kadın Kooperatifi kurmayı düşündüklerini de ifade eden Yıldız, “Batıkent’teki dokuz mahallenin sekizinde kadın muhtar var. Diğer muhtarlıklarla da ortak etkinlikler düzenlemeyi ve bu şenliği gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Mahalle sakinlerinin hep birlikte düzenlediği şenlik, akşam saatlerine dek çeşitli konserlerle devam etti.