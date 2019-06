Ardahan'daki 15. Dursun Akçam Kültür Festivali ikinci gününde

15. Dursun Akçam Kültür Festivali ikinci gününde Tarihçi Yazar Sezai Yazıcı’nın sunumu ile devam etti. Ardahan, Dursun Akçam Kültür Merkezinde gerçekleştirilen festivalde Doç. Dr. Candan Badem ve Kenan Karabağ’ın sunumlarının sonrasında akşam şair Ahmet Telli’nin katılacağı şiir dinletisi ile devam edecek.

Festival yarınki etkinlikler sonrası bitecek.

Festivale dair Evrensel'e konuşan Dursun Akçam'ın oğlu Alper Akçam "Dursun Akçam kültür sanat günlerinin 15.sini yapıyoruz. Bu yüksek yaylalarda bir takım yoksulluk, yoksunluk içinde olan, hep o tür kanılar beslenilen coğrafyada böyle bir etkinliği sürdürmek bizim için bir onur kaynağı" dedi.

ALPER AKÇAM: ÇOK SESLİLİĞİ İLKE OLARAK BENİMSİYORUZ

Dursun Akçam'ı 2003 yılında sonsuzluğa uğurladıklarını belirten oğul Akçam "Onun anısı yaşamalıydı. Biz de ailesi olarak onun anısını yaşatmak üzere kolları sıvadık. önce bir Dursun Akçam ormanı oluşturduk Kars yolunda. Arkasından da ondan bize kalanla ve üzerine bizde bir şeyler koyarak böyle bir yapı oluşturduk." dedi. Ardahan insanına hizmet olsun diye, Dursun Akçam'ın mücadelesi örnek olsun diye gelecek olan genç kuşaklara örnek olsun diye böyle bir etkinliği yaptıklarını söyleyen Akçam "Biz onun mücadelesini sürdürüyoruz. Biz kültürü sanatı yaşamı çoğaltan her şeyi kendimize rehber olarak kabul ediyoruz. Kendimize hoşgörüyü, çok sesliliği ilke olarak benimsiyoruz. Burada biz elimizden geldiği kadar her sese her renge söz hakkı vermeye çalışıyoruz, görünür kılmaya çalışıyoruz. Tabiki bu oldukça zahmetli bir iş. Arkasında bi kamu kuruluşunun desteği olmadan yalnızca ailenin emekli maaşlarıyla böyle bir binayı açık tutması, sıcak tutması, ayakta tutması, bizim için büyük sıkıntı" dedi. (Ardahan/EVRENSEL)