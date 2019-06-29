Yavaş: Satış ilanı verdiğimiz gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiği ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını ve 600 milyon lira alacağı olduğunu söyledi. Alacağa karşılık belediyeye “Ankara’daki maliye hazinelerini satın, paranızı alın” denildiğini aktaran Yavaş, “Bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YETKİ BELEDİYE BAŞKANINDA

Yavaş, şirket yöneticilerinin atanması ve şirketlerin yönetimine ilişkin yetki tartışmalarıyla ilgili, “Bunlar siyasi kararlar. Ticaret İl Sicil Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu zaman, 'yetki belediye başkanınındır' demişti. Kanun açık, burada yetki tartışması falan yaşanmıyor. Duyuyorum ki; bu yetkinin belediye meclisi üyelerine verilmesi için kanun taslağı hazırlıyorlar. Bu taslak hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında. Bu yetki yıllardır belediye başkanında" dedi.

“BELEDİYELERLE ANILAN YOLSUZLUK İDDİALARININ HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Yavaş, Halk Ekmek'teki usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruya ise, "Soruşturmanın sonucunu göreceğiz. Ona göre bununla ilgili yasal işlem, hem cezai, hem hukuki yoldan devam edecek. Bu tür şeyler tüm şirketlerde var. Zaman içerisinde açıklayacağız bunları. Biz istiyoruz ki şeffaf bir yönetim olsun. Belediyelerle anılan yolsuzluk iddialarının hepsinin kökünü kazıyıp, ortadan kaldıracağız. Bunu amaçlıyoruz" dedi.

“BASIN MENSUPLARI OLARAK MUTLAKA BİR DEPOLARIMIZI GEZİN”

Yavaş, belediye deposunda binlerce kahve fincanı olduğu iddialarıyla ilgili de, "Henüz haberim yok; ama basın mensupları olarak mutlaka bir depolarımızı gezin. Oradaki hali görmenizi isterim. Envantere kayıtlı olmayan çok şey ver. Neden alınmış belli değil. Bunları da size açıklayacağız" diye konuştu.

Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasıyla ilgili ise, "Hayırlı olsun dedik kendisine. Biz de çalışmalarda yardımcı olmak için iki defa gittik kendisine. Başarılı olacaktır, inanıyorum. Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastahaneleri’nin yollarını yapmak için hükümet ile anlaşmış ve 800 milyon liralık yol yapmış. Bunun yaklaşık 200 milyon lirasını bir şekilde anlaşmışlar, bizim 600 milyon liralık alacağımız var. Bunun karşılığında bir protokol yaparak ‘Ankara'daki maliye hazinelerini satın, buradan paranızı alın’ demişler. Biz de yakın zamanda asfalt ve şehir geçiş ihalesi yapacağız, bu Yaşamkent tarafındaki sıkışıklığı ortadan kaldıracağız. Bu ihaleleri bu yıl bitirmek için bu gayrimenkulleri satmak için bir ilan verdik. 2 gün önce Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir yazı ile bu gayrimenkullerin hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bundan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor. Bunu da Ankaralıların vicdanına şimdiden havale ediyorum.” (Ankara/DHA)