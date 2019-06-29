AKP'den HDP'ye geçen Patnos Belediyesinin makam aracına el konuldu

Patnos Belediyesi eş başkanları tarafından kullanılan makam aracı, Iğdır güzergahında durdurularak el konuldu. Suveren polis kontrol noktasında durdurulan makam aracına, hacizli olduğu gerekçesiyle el konuldu.

El konulan araca ilişkin tutulan tutanakta, "(…) Uygulaması esnasında 16.00 sıralarında kontrol noktasına gelen 04 P 1999 plakalı AUDİ marka aracın yapılan sorgusunda Ağrı-Patnos İcra Müdürlüğü'nün 18.06.2019 gün ve 2019/163 sayılı hacizli ve yakalama şartının görüldüğü araç... teslim alınmıştır" denildi. İcra nedeniyle alıkonulan araç Suveren Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

EŞ BAŞKAN: KARAR SİYASİDİR

Bu duruma tepki gösteren Patnos Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer, Iğdır'da düzenlenen festivale gitmek için yola çıktıklarını ve Suveren Kontrol noktasında araçlarının durdurulduğunu söyledi. Araç hakkında 'İcra' işleminin olduğunun söylendiğini belirten Eş Başkan Geçer, aracın haciz dolayısıyla alıkonulduğunu söyledi. Geçer, "Bugüne kadar herhangi bir sorunun olmadığı aracın alınması siyasi bir karardır. Araç daha önce AKP'li Dedeli Belde Belediyesi'ne hibe edilmişti. Biz seçimi kazandıktan sonra aracı geri tahsis ettik. Bugüne kadar bir sorun yoktu, biz aracı Dedeli Beldesi'nden aldıktan sonra sorun çıkarıldı” dedi.

Patnos Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP yönetiminden Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetimine geçmişti. (Ağrı/MA)