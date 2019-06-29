Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 işçi yaralı
Hatay’da işçileri taşıyan servisle otomobil çarpıştı. Kazada 6 işçi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Hatay'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alamiddin Özdemir yönetimindeki 31 DR 979 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan Kemal Yüceur idaresindeki 31 NFP 64 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunun tek yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı. (Hatay/AA)
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