Kars’ta, Serhat Doğa ve Kültür Festivali başladı

Kars Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Serhat Doğa ve Kültür Festivali Belediye önünde davullu zurnalı halayla başladı.

Festivalin ilk gününde İlkay Akkaya ve Kardeş Türküler sahne alacak.

AYHAN BİLGEN: GELENEKSEL OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Festivale dair Evrensel’e konuşan Ayhan Bilgen, “Kars’ta ilk defa bir kültür ve doğa festivali düzenliyoruz. Başka etkinlikler geçmişte yapıldı, bundan sonra da bu tür çalışmaları sosyal belediyeciliğin bir parçası olarak gördüğümüz için yapacağız. Özellikle esnafımızın katkısıyla, belediyeye de mali bir yük getirmeden bir kaynaşma, dayanışma, paylaşım ortamı olarak göreceğiz. Bu anlamda, hem bölgemizin hem Türkiye'nin farklı kültürlerinin tanınması, görülmesi bu vesile ile sosyal dayanışmanın gerçekleşmesi açısından önemsiyoruz. Eksikliklerimiz olabilir elbette, bundan sonra geleneksel olması, uluslararası olması için elimizden geleni yapacağız” dedi. (Kars/EVRENSEL)