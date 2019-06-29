Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi

Ankara

Gençliğinin baharında staj adı altında sömürülen binlerce öğrenci var, bunlardan biri de benim. 18 yaşında Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bu yıl mezun oldum. Niteliksiz, bilimsellikten uzak, birçok eksiği bulunan mesleki eğitimden dolayı hayatımızda karşılaşacağımız birçok sorun, kendini şimdiden gösterdi. Okulda yeterli düzeyde alamadığım eğitime karşılık nispeten daha iyi bir eğitim görebilmek, kendi masraflarımı karşılamak için hiçbir aktivite yapamayarak koca bir 3 ay geçireceğim bu nedenle.

Birçok meslek liseli gencin stres, gerginlik sebebi olan stajlar; mesleki eğitimin önemli bir aşaması olarak kabul edilir. Öğrenme sürecinin bir parçası olması gerekirken öğrenciler staj yerlerinde ucuza, esnek koşullarda çalışmaya bırakılırlar. Belki çoğumuz stajlarda alanına ilişkin hiçbir bilgi öğrenemeden zamanını harcamıştır. Tüm bu sorunların üstüne bir de sigorta sorunu eklenir meslek liseli bir genç için. Staj yapan öğrenciler için sigorta sadece iş kazaları ve hastalık durumları için geçerlidir, tabii yapılıyor ve denetleniyorsa. Yakın zamanda da meslek liseli öğrencilerin staj döneminde borçlanmasını içeren kanun değişikliği teklifi Mecliste görüşüldü fakat bu değişiklik teklifi AKP oylarınca reddedildi. Bu reddedilme durumunun yansımaları ise bizler için ciddi bir önem taşıyor. Sigorta hakkı önemsizleştiriliyor. Birçok meslek grubu için stajlar çalışma biçimi olarak görüldüğü için bu alanlardaki insanlara borçlanma hakkı verilirken meslek liseli bir öğrencinin yaptığı iş çalışma sayılmadığından borçlanma hakkı tanınmıyor. Hatta çoğu iş yerinde iş girişiniz olmuyor, emeklilik priminden sayılmıyor, yaklaşık 1 yıl staj adı altında ağır şartlarda çalışıyoruz ve emeklilik için gerekli olan prim yatırılmıyor. Hiçbir olumlu yanı olmayan, sigorta primi yapılmayan, ağır şartlarda çalışmaya devam eden birçok genç 1 yılını atölyelerde ezilerek 525 lira gibi bir ücret ile çalışmaya devam ediyor.