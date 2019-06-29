11. Cumhurbaşkanı Gül: Mutlak otorite sürdürülemez

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte kurucusu olduğu AKP’ye karşı yeni parti kurma hazırlıklarıyla gündemdeyken katıldığı D8 toplantısında ‘otorite’ çıkışı yaptı. Gül, “Mutlak yönetimlerde mutlak hakim olan mutlak otoritenin sürdürülebilirliği mümkün değildir; mutlak hakimiyet sadece Allah’a mahsustur” dedi.

“Kendi içi düzenli ve itibarlı olmayan bir ülkenin kendisine, bölgesine, komşularına ve İslam dünyasına katkısı olamayacağını” vurgulayan Gül, “Bununla da neyi kastettiğim gayet açık. İnsan haklarının, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, diyaloğun, huzurun; bütün bunların sağlanması gerekir” görüşünü dile getirdi. Abdullah Gül, “Sağlam bir düzenin yolunun huzur, mutluluk ve refahtan geçtiğinin” altını çizerken, “Bunun yolu da medeni bir şekilde demokrasi ve hukuk standartlarının yükseltilmesi, insan hakları meselelerinin halledilmesi ile açık-şeffaf rekabet ortamlarının oluşturulmasından geçiyor” diye konuştu.

Gül, “Rahmetli Erbakan Hoca’mızı rahmetle anıyoruz. Bu teşkilat kurulurken adalet, eşitlik, diyalog, uzlaşı; gibi ulvi prensipler ve evrensel değerler vurgulanmıştır. Mutlak yönetimlerde, mutlak otoritenin sürdürülebilirliği mümkün değildir; mutlak hakimiyet sadece Allah’a mahsustur. Bugün üzülerek ifade etmek isterim ki bu kadar şey İslam dünyasını bitirmemiş gibi çok daha büyük bir savaş bulutları üzerimizde dolaşmaktadır. İran- Arap savaşları...”ifadesini kullandı.

ALÇI: YENİ PARTİNİN ADI BELLİ OLDU

İktidara yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı, Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün beraber kuracağı iddia edilen partinin adını yazdı. Habertürk’teki köşe yazısında Alçı “Partisinin ismi ne olacak? Öğrendiğime göre bu hareketin ismi önce ‘Özgürlük ve Adalet Partisi’ ya da ‘Özgürlük ve Refah Partisi’ olarak konuşulmuş. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Refah Partisi ile herhangi bir benzerlik olmasın istenmiş. Ardından ‘Özgürlük ve Hukuk Partisi’ ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş” diye yazdı. Alçı temmuz ayında partinin kurulacağını öne sürdü. (HABER MERKEZİ)