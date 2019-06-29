Ayhan Sümer Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci

Ankara

Sistemin ve okulun; tutucu ve “bilimsel eğitim” altında verdikleri tamamen ezbere dayalı ve sorgulamaya kapalı eğitimden epeyce mustarip olduk. Sadece eğitim sistemi değil; kantin zamları, servis zamları, kitap fiyatları da bu senenin cabası oldu. Sadece benim değil, orta halli bütçeye sahip bir öğrenci ya sosyal hayatından ya da yemek parasından kısmak zorunda. Kültürel faaliyetlere ayıracak zamandan ziyade ayıracak bütçemiz yok.

Hele son zamanlarda gelen kağıt zammı cebimizi daha çok yaktı. Ödevler için çıktı veya fotokopi almamız gerekiyor ve bu sene geçen seneye kıyasla cebimizden daha çok para çıktı. Sadece bunlar da değil maalesef; okuma kitaplarına, test kitaplarına gelen zammın haddi hesabı yok. Bir edebiyat test kitabı 60-70 TL. 9 tane ana dersi olan bir öğrencinin cebinden dünyanın parası çıkıyor.

Bir de okul idaresi var tabii. Okulda çok şaşırtıcı ve cinsiyetçi sözlere maruz kalıyoruz, “Bir kız öyle oturmaz.”, “Saçını uzatmışsın kızlar gibi, kes onu” gibi gibi. Bu liste böyle uzar gider aslında.

Tiyatroya, sinemaya, konsere, müzeye gitmek için en enerjik olduğumuz yaşlarda derdimiz yemek parasını çıkartabilmek. Bu sadece benim değil binlerce öğrencinin bu senesinin özeti.