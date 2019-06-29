‘Kadın dernekleri istismara karşı mücadelede önemli’

Bornova Kadın Dayanışma Derneğinin düzenlediği söyleşide artan çocuk istismarı vakalarına dikkat çekilerek çocuk istismarına karşı nasıl mücadele edileceği konuşuldu. Söyleşide konuşan KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Fidan Güneş Güngör Kılıç, her türlü sosyal statü ve kültürel yapıdan insanın çocuğu istismar edebileceğini belirterek, istismara karşı mücadelenin çok yönlü olması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle bu alanda eğitim politikasının önemine değinen Güngör Kılıç, 4+4+4 ile birlikte kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırıldığını, müftülük yasası, çocuk istismarı yasası gibi yasalar ve fetvalarla çocuk istismarının meşrulaştırıldığına vurgu yaptı. Çocuk istismarına karşı kadın derneklerinin önemine işaret eden Güngör Kılıç, “Hukuk ve eğitim mekanizmasından istediklerimiz var. Bunlar için mücadele edeceğiz. Hem de daha fazla çocuğa ve aileye ulaşmamız gerekiyor. Örgütlü mücadele çok önemli, sizin örgütünüz bu dernek, çok yönlü mücadeleyi örmek için olanaklarınız var” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)