ATK, Hantaş cinayetinde şüpheli polisin atışını tespit edemedi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Nisan’da polis kurşunu ile hayatını kaybeden Recep Hantaş’ı öldüren kurşunun kime ait olduğunun tespiti için olay yeri görüntülerinin incelenmesini istediği adli tıp kurumu (ATK), yaptığı incelemede kurşunun hangi polisin silahından çıktığını tespit edemedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Nisan’da merkez Yenişehir ilçesi Sümerpark’ta polis kurşunu ile öldürülen Recep Hantaş’ın hangi polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinin tespiti için olay anına ait görüntüleri analiz ederek raporlaştırılmasını istediği adli tıp kurumu, görüntü iyileştirme yöntemiyle hazırladığı raporunda Hantaş’ın hangi polisin ateşiyle öldürüldüğünü tespit edemedi.

ASAYİŞ K.B İÇİN ŞÜPHELİ DEMİŞTİ

Mevcut görüntüleri renk, keskinlik, doygunluk, parlaklık, kontrast, bulanıklığı giderme yöntemlerini kullanarak iyileştiren ATK Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi, olay yerinde bulunan polisleri 1’den 5’e kadar numaralandırarak, tasnif edip inceledi. ATK görüntü analizlerinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin söz konusu görüntülerden “şüpheli” olarak tespit ettiği Polis Memuru K.B’yi “5 numara” olarak numaralandırdı.

ATK raporunda Hantaş’ın en son net olarak görüldüğü 8513’üncü karede, K.B. dışına olay yerinde bulunan 4 polisin ateş etmediği, silahlarının Hantaş’a doğru bir pozisyonda olmadığı vurgulanarak, “5 No’lu polis memurunun maktule doğru, maktulün sağ arka tarafından nişan alır pozisyonda bulunduğu fakat maktulün vurulduğu anı gösterir görüntü karesinin net olmaması nedeniyle bu anda 5 No’lu polis memuru tarafından atış yapılıp yapılmadığı tespit edilemedi...” denildi.

NE OLMUŞTU?

Recep Hantaş, 14 Nisan’da Diyarbakır merkez Yenişehir’de bulunan Sümerpark’ta saat 03.26’da vurulmuştu. Olayın ardından Diyarbakır Valiliği, yaptığı açıklamada, Hantaş ve yanında bulunan R.Y’nin “dur” ihtarına uymadıkları, polisin üzerine koştukları gerekçesiyle vurulduğunu, Hantaş ve R.Y’nin “hırsızlıktan” dosyalarını bulunduğu açıklaması yapılmıştı. Ancak, olay sonrası Diyarbakır Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı görüntü çözüm tutanağı sonrası Polis Memuru K.B. “Bilinçli taksirle öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan K.B, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazla 24 Mayıs’ta tahliye edilmişti. (Diyarbakır/MA)

Diyarbakır’da Recep Hantaş'ın ölümüyle ilgili bir polis tutuklandı