29 Haziran 2019 13:28

G20 Zirvesi: Yeni bir anlaşma yok

Ticaret savaşı, küresel ısınma, ve göç hareketlerinin gündeme geldiği G20 Zirvesi yeni bir anlaşma sağlanmadan dağıldı.

G20 Zirvesi: Yeni bir anlaşma yok

Fotoğraf: AA

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    Japonya'nın Osaka kentinde sona eren G20 Zirvesi, beklendiği gibi ciddi bir sonuç alınmadan dağıldı. Zirve, dünyanın sorunlarının birlikte konuşmaktan çok tek tek ülkeler arasında pazarlık ve görüşmelerin forumuna dönüştü.

    Zirvenin en önemli buluşması olarak görülen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir anlaşma sağlanamadı. Her iki lider arasında yapılan görüşmede, “ticaret savaşı” konusunda yeniden görüşmelerin yapılmasına karar verildi. Ancak bu konuda geçmişte olduğu gibi bir uzlaşmanın sağlanması beklenmiyor. Zira ABD, Çin'e karşı verdiği ticaret açığını kapatmak için yüksek vergilerden başka bir çözüm önermiyor.

    80 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede Çin lideri Cinping, ABD Başkanı Trump'ı diyalog ve işbirliğine davet ederek, “Diyalogdan iki ilke kazanır. Aksi takdirde iki ülke de kaybeder” dedi. Trump ise görüşmede sonrasında yaptığı açıklamada, “Bir pazarlığın olup olmayacağını zaman gösterecek” demekle yetindi.

    Trump, ABD'nin Çin'e karşı verdiği ticaret açığın kapatmak için pek çok ürüne yüzde 25 gümrük vergisi koymuştu. Görüşme öncesinde ABD'de 500 işveren ve 140 örgüt Trump'a mektup göndererek Çin ile gerilim politikasına son vermesini ve gümrük vergilerini iptal etmesini istemişti.

    Trump'ın zirveden Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a buluşma çağrısında bulunması ise G20 Zirvesi'nin gündemiyle pek ilgilenmediği şeklinde yorumlandı.

    SONUÇ BİLDİRİSİNDE MİNİMUM UZLAŞMA

    İki günlük zirvede değişik devlet temsilcileri birbirleriyle görüşmeler yaparken, hazırlanan sonuç bildirisinde “minimum uzlaşma” dikkat çekti. Liderler arasında geçen yıl Buenos Aires'de yapılan zirvede olduğu gibi bu zirvede de pek çok konuda anlaşma sağlanmadı. Başta zirveye katılan AB ülkeleri olmak üzere, pek çok katılımcı ülke Paris İklim Anlaşması'nda bağlı kalınması gerektiğini ifade etti. ABD, bu görüşe katılmazken, diğer ülkelerin Paris İklim Konferansı'nın hedefleri doğrultusunda çalışmasına onay verdi. Bu onay, Alman basını tarafından “zirvenin başarısı” olarak nitelendirildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise zirve sonrasında yaptığı açıklamada, “Arjantin'den bu yana değişen bir şey yok” dedi.

    Buenos Aires'te olduğu gibi Osaka'da da ABD dışındaki 18 katılımcı ülke ve AB Paris İklim Konferansı'nın kararlarına bağlı kalınmasına karar verildi. Daha önce Brezilya ve Avustralya'nın da bu kararlara karşı çıkabileceği ileri sürülmüştü.

    Zirvede göç konusunda ise G20 üyesi ülkeler, BM ve diğer uluslararası kurumlar arasında işbirliği konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak bu dünya genelinde yaşanan göç hareketlenmeleri için bir anlam ifade etmiyor.

    “Ticaret savaşı” konusunda daha önce maliye bakanları tarafından üzerinde anlaşmaya varılan “Ticaret ve yatırım için özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ortam yaratmaya çalışacağız” cümlesi sonuç metninde de yer aldı. Japonya'dan sonra Almanya da Dünya Ticaret Örgütü'nde reform yapılması çağrısında bulundu.

    PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPLDI

    Zirvenin yapıldığı Osaka'daki fuar alanın çevresinde ve liderlerin kaldığı otellere giden yollar üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, protestolar da oldu. Kent merkezinde bir araya gelen binlerce kişi küresel ısınma ve enerji politikalarına dikkat çeken pankart ve dövizlerle eylem yaptı. Eylemlere her hangi bir müdahalenin olmadığı bildirildi. İki yıl önce Almaya'nın Hamburg kentinde yapılan G20 Zirvesi'ne karşı on binlerce insan iki gün boyunca protesto gösterileri düzenlemişti. Polisle eylemciler arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yüzlerce gösterici ise gözaltına alınmıştı. (DIŞ HABERLER)

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