Dilendirilen Suriyeli çocukların çoğunun adresi bilinmiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun Mülteci Hakları Alt Komisyonu toplandı. Toplantıda, sokaklarda dilendirilen pek çok Suriyeli çocukların adresinin tespit edilemediği ortaya çıktı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sunumu sırasında Ankara başta olmak üzere birçok ilde zorla dilendirilen Suriyeli çocukları gündeme getirdi. AKP’li Uslu, “Ankara’da dilenen yabancı çocuklar görüyorum. Bu konuda bence bir çalışma yapmak lazım. Elinizde yetim kalmış, öksüz kalmış sığınmacı çocuklarla ilgili bir istatistik var mı?” diye sordu.

Bunun üzerine söz alan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe, “Bilmiyoruz” yanıtını verdi. Keçe, “2016 yılında Göç İdaresinden ülkemize gelen Suriyeli çocuklarımıza ilişkin istatistik olarak listeleri istedik. Listeler geldikten sonra il il hepsini bölüp 81 ile dağıtımlı olarak valilerimiz ve vali yardımcılarımız başkanlığında bir komisyonla bunların araştırılmasına ilişkin bir çalışma yapmalarını istedik” dedi.

"GÖÇ İDARESİNİN VERDİĞİ ADRESTE BİRÇOĞUNA RASTLAYAMADIK"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden gelen yanıtı da paylaşan Keçe, “Gelen raporlarda şöyle bir şeyle karşılaştık, ülke içindesirkülasyon çok olduğu için Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verdikleri adreste birçoğuna rastlayamadık” diye konuştu.

Bu konudaki sorunları aşmak için çeşitli girişimlerinin olduğunu fakat başarısızlığa uğradıklarını anlatan Keçe, “İl il adres değişiklikleri, onlara ulaşmamızda bizi ciddi anlamda çok zorluyor. Onun için de bu çalışmanın sonunda dedik ki gelen veriye göre ‘kuruluş açıp kapatmadan’ tutun da onlara gidecek yardıma kadar bir plan yapıp ona göre bütçeye yazı gönderelim. Ama il il bunu planlayamadık çünkü sirkülasyon çok fazlaydı. Bunu vurgulamak istiyorum" bilgilerini paylaştı. (HABER MERKEZİ)