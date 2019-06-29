29 Haziran 2019 12:25

Kaynak arayışı sürüyor: Kamu alacaklarında gecikme zammı arttı

Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 2’den yüzde 2,5’e çıkarıldı.

Kaynak arayışı sürüyor: Kamu alacaklarında gecikme zammı arttı

Fotoğraf: Pixabay

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    Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

    AMME ALACAKLARI NEDİR?

    Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:
    “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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