Mülteci kurtarma gemisi Sea-Watch 3'ün kaptanı İtalya’da tutuklandı

İtalya’da aşırı sağ partiler Lig ve Beş Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin izin vermemesine rağmen 2 hafta denizde kaldıktan sonra Lampudesa’ya demir atan mülteci kurtarma gemisi Sea-Watch 3’ün kaptanı Carola Rackete tutuklandı. Rackete, “savaş gemisine karşı direnmekle” suçlanıyor.

SEA WATCH, AİHM’YE BAŞVURMUŞTU

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Akdeniz'de kurtardığı mültecilerden 43'ünü kabul etmeyerek denizde bekleten İtalya hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu.

Sea Watch'tan yapılan açıklamada, Lampedusa Adası açıklarında bekletilen 43 mülteciyi kabul etmeyen İtalya hükümeti hakkında, insan hakları ihlali suçlamasıyla AİHM'ye başvuru yapıldığı bildirildi.

Strazburg'da bulunan AİHM'nin, sorunun çözümü için hem Sea Watch’tan hem de İtalya hükümetinden bazı belgeler istediği belirtildi.

Bu arada İtalyan basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, AİHM'nin "ciddi ve telafi edilemez insan hakları ihlallerinin önlenmesi için İtalyan hükümetinden söz konusu 43 mülteciyi kabul etmesini isteyebileceği" yorumları yapıldı.

Avrupa Birliği Komisyonunun da gemide kalan 43 mülteciye dair sorununun çözülmesi için üye ülkelere çağrıda bulunduğu açıklandı.

İtalyan limanlarının, mültecileri kurtaran gemilere kapalı olduğunu her seferinde yineleyen aşırı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Avrupa Birliği, Sea Watch sorununu çözmek mi istiyor? Kolay. Gemi Hollanda'nın, sivil toplum kuruluşu Almanya'nın. Gemideki düzensiz göçmenlerin yarısını Amsterdam diğer yarısını da Berlin alsın. Korsan gemiyi biz tutuklarız."

SADECE 10 MÜLTECİ KABUL EDİLDİ

Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 mülteciyi kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı Sae Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10 mültecinin karaya çıkmasına müsaade ederken diğer 43'üne izin verilmeyeceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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