2 Suriyeli ‘Sigara yok’ deyince silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde iki Suriyeli mülteci, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı dün akşam 17.30 sırlarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriyeli iki kişi caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişi sigara istedi. Suriyeliler olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sonucu saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırı sonucu Suriyeli mülteciler yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 boş kovan buldu. (İstanbul/DHA)