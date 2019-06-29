Erdoğan G20 zirvesinde liderlerle ikili görüşmeler yaptı

G20 Zirvesi kapsamında Japonya’nın Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Rtusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’la görüşen Erdoğan’ın gündemi S-400 anlaşması oldu. Erdoğan ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de görüşmelerde yaptı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği ikili görüşmede günde ‘Türkiye-ABD’ ilişkileri ve Türkiye’nin Rusya ile yaptığı s-400 anlaşması oldu.

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da görüşme öncesi kısa bir açıklama yaparken Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasına ilişkin konuştu.

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TRUMP: S-400 KONUSUNDA FARKLI ÇÖZÜMLER ARIYORUZ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı” diyen Trump, S-400 konusunda, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz” ifadesini kullandı.

Trump, Türkiye ile ABD ilişkilerinin ilerlediğini de söyleyerek, “Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz” dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM ‘S-400’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmenin ana konusu da S-400 oldu.

Görüşmenin başında açıklama yapan Erdoğan, iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek “Özellikle iş birliğimizin S400'ler sevkiyatıyla, bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." diye konuştu.

Rusya ile yürütülen Akkuyu Nükleer Santral projesine de değinen Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN: TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 15 ARTTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 2018’de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

ERDOĞAN, MERKEL, MAY VE WİDODO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de kısa görüşmeler gerçekleştirdi. (Osaka/AA)