Mezitli’de ayrımcı uygulama: Suriyelilere ait nargile ve çek çekler toplandı

CHP’li belediyelerde yaşanan Suriyelilere dönük ayrımcı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelileri hedef alan açıklamaları ve Suriyelilerin sahildeki çadırlarını toplatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ardından bu kez de Mersin’e Bağlı Mezitli’de Suriyelilere dönük ayrımcı uygulamalar yaşandı.

Mezitli Belediyesi Zabıta ekipleri dün akşam Suriyelilere ait nargilelik tütün mamülü satışı ve sunumu yapan işletmelere yapılan baskınla nargile sunum ekipmanları toplatılırken; bugün de ilçede atık kağıt toplayan Suriyelilerin “çek-çek” adı verilen araçlarını gasbetti. Ayrımcı uygulama sosyal medyada gündeme gelirken; çok sayıda sosyal medya kullanıcısı uygulamalara tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

Zabıta Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan uygulamada, nargilelik tütün mamülü satışı ve sunumu yapan işletmelere ait Nargile sunum ekipmanları, toplanarak İşletmeler hakkında tutanak tutulmulştur. pic.twitter.com/C3VukmrXwP — MEZİTLİ BELEDİYESİ (@MezitliBel) 27 Haziran 2019

Mudanya’da Suriyeli mültecilere sahil yasağı